Spal-Pontedera | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di domenica 12 novembre 2023) Le possibili scelte di Leonardo Colucci e Max Canzi per la sfida traper la tredicesima giornata del girone B di Serie C

...- Olbia (ore 14) Torres - Ancona (ore 14) Arezzo - Pineto (ore 16.15) Sestri Levante - Fermana (ore 18.30) Cesena - Vis Pesaro Juventus Next Gen - Carrarese Perugia - GubbioLunedì ...

SPAL - Pontedera, la conferenza prepartita di mister Colucci SPAL

Come sono andate le ultime partite tra SPAL e Pontedera LoSpallino.com

Alla vigilia del match di domani al "Paolo Mazza" con il Pontedera ha parlato in conferenza stampa il tecnico Leonardo Colucci. tecnico della Spal. Ecco le sue dichiarazioni ...Alla vigilia della sfida in casa contro il Pontedera (domenica ore 20.45), mister Leonardo Colucci si è presentato nella sala stampa del centro sportivo "G.B. Fabbri" con aria non del tutto serena, co ...