Soulé | «Daremo il 150% | anche per un favore alla Juventus»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Il fantasista del Frosinone Matiassu Dazn commenta nel pre-partita l’impegno contro l’Inter a San Siro, ricordando il suo legame con la. LEGAME –parla così di Inter-Frosinone: «Loro stanno andando molto forte, sarà partita molto difficile e giocheremo come sappiamo. Dobbiamo dare il, speriamo di fare risultato oggi contro l’Inter.tutto, sempre pensiamo al Frosinone ma proveremo a dare una mano, vediamo. Devo continuare su questa strada, speriamo di continuare a segnare. Scambierò la maglia con Lautaro Martinez, lo raggiungerò in nazionale» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...