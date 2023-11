Sorpreso con la droga ad Afragola | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di, durante un servizio di controllo del territorio, in via Romolo Murri, hanno notato due giovani a piedi che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo. Per questo motivo, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando uno di loro, in possesso di quattro involucri, del peso complessivo di 6,20 grammi di hashish e 80 euro. Un 20enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, è statoper detenzione illecita di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.