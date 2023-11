Sommersi di plastica | ecco come vivere senza in 5 mosse

(Di domenica 12 novembre 2023) Mi interrogo da anni susfuggire all'enorme mole di imballaggi che ci circonda, soprattutto quelli in, una delle materie più difficili da riciclare. Nel mio test pubblicato ieri vi ho mostrato quantafinisce inutilmente tra i nostri rifiuti domestici. Per eliminare alla...

... basti pensare che i rifiuti solidi mal gestiti sono responsabili di oltre un terzo dell'inquinamento del suolo, che attualmente nei mari sonopiù di 150 milioni di tonnellate die ...

Boscona: niente cassonetti. Gli abitanti della frazione di Colle ... LA NAZIONE

Lodi: tre esempi di incuria in centro: siamo in attesa di risposte Il Cittadino

Prorogate al 13 novembre le candidature alla seconda edizione del programma di accelerazione dedicato a progetti tecnologici in ambito Climate Tech e ...La rimozione di pezzi di plastica più grandi favorisce la disgregazione di frammenti minuscoli che possono essere rimasti in acqua per anni.