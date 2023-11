(Di domenica 12 novembre 2023)di giocatrici italiane al viadella "GVH Cup" (montepremi 25mila dollari), terzo ed ultimo appuntamento ITF che si disputa sui campi in sintetico dello Zaiera Tennis ...

di giocatrici italiane al via nelle qualificazioni della "GVH Cup" (montepremi 25mila ...di, in provincia di Siracusa. Sono infatti ben 21 le giocatrici italiane al via con sei di ...

Solarino 3: pattuglia tricolore nelle qualificazioni Tiscali