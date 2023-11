SKY | Napoli | Garcia a rischio esonero dopo il KO con l’Empoli | è bufera

Leggi su napolipiu

(Di domenica 12 novembre 2023)la sconfitta interna con, asu: il tecnico è a, De Laurentiis furioso per la prestazione degli azzurri. Notizie calcio– Notte fonda in casala sconfitta interna per 1-0 contronell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Sui social e allo stadio piovono critiche per la squadra di, incapace di reagire allo svantaggio e surclassata dagli ospiti. Secondo quanto riferito da Sky Sport, mistersarebbe ora in bilico: il tecnico francese rischierebbe seriamente l’l’ennesima prestazione deludente. De Laurentiis, che ha lasciato in ...