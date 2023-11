Sister Act – Il Musical arriva al Brancaccio con la regia di Chiara Noschese

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 12 novembre 2023)Act – Ilal Teatrodi Roma con ladi, dopo il trionfo al botteghino nella stagione passata Dopo l’acclamata rappresentazione al Teatro Nazionale CheBanca! che ha vistoACT ILtrionfare al botteghino con il record di biglietti staccati fra ottobre 2022 e gennaio 2023 Stage Entertainment – in collaborazione con Italiana Assicurazioni, compagnia con oltre 8.600 collaboratori assicurativi su tutto il territorio italiano, è lieta di annunciare il tour 2023 diACT IL. Sono previste oltre 80 tappe in tutta Italia: si parte dal Teatrodi Roma martedì 14 novembre 2023. Arte e cultura sono per ...