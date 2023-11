Sistema immunitario più forte | i consigli degli esperti

Leggi su amica

(Di domenica 12 novembre 2023) Immunità. Da quando il coronavirus è entrato nelle nostre vite, abbiamo sulle labbra solo questa parola. Avevamo dimenticato che viviamo in un mondo di nemici invisibili? Forse sì! Parassiti, batteri, funghi e i “famosissimi” virus sono tra noi, per indebolirci. Ma niente paura, ecco perché vale la pena pensare a come rinforzare il. «Non si tratta di esseri viventi in senso stretto, ma di frammenti di DNA (acido desossirinonucleico) o RNA (acido ribonucleico) circondati da un guscio proteico…». Così spiegano i medici Valérie e Denys Coester, autori del libro I segreti di una buona immunità. Insomma, se semplici informazioni genetiche mirano a colonizzare le nostre cellule e a usarle per “replicarsi”, tanto vale saperlo e sapere ...