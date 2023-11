Sinner-Tsitsipas risultato 6-4; 6-4 nel match dell’Atp Finals di Torino

(Di domenica 12 novembre 2023) AJannik, n. 4 del mondo, batte in meno di un’ora e mezza il greco Stefanos, n. 6, con un doppio 6-4. Martedì sera sfiderà Novak Djokovic

Gaffe su Rai2 durante la diretta dell'incontro d'apertura delle Nitto Atp Finals tra Jannike Stefanos. Quando le telecamere inquadrano Paula Badosa , la tennista spagnola fidanzata con il campione greco il cronista Marco Fiocchetti commette una terribile figuraccia: "Questa ...

Tutto facile per Sinner al debutto nelle Atp Finals, con un doppio 6-4 a Tsitsipas. Nel primo set il break per Jannik arriva al quinto gioco. Con due ace l'azzurro va poi sul 4-2 e chiude senza grossi ...