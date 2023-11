Sinner-Tsitsipas oggi | ATP Finals 2023 | orario | dove vederla in tv | programma | streaming

(Di domenica 12 novembre 2023) Inizierà quest’, domenica 12 novembre, l’avventura di Jannikalle Nitto ATP, torneo riservato agli otto migliori tennisti della stagione. Davanti al pubblico del PalaAlpitour di Torino, l’italiano classe 2001 (n.4 al mondo) dovrà vedersela con il greco Stefanos(n.6 del ranking), nella prima giornata del gruppo verde, quello con all’interno anche il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. L’incontro è income secondo match odierno (dopo il doppio delle 12:00 tra Dodig/Krajicek e Gonzalez/Molteni), e in ogni caso non inizierà prima delle ore 14:30.arriva a questedopo una serie di ottimi risultati. In seguito all’eliminazione agli ottavi di finale agli US Open, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match inaugurale delle ATP Finals 2023. A Torino saranno Jannik Sinner ed il greco Stefanos Tsitsipas a ...Scatteranno oggi, domenica 12 novembre, le Nitto ATP Finals 2023 di tennis: sia in singolare che in doppio giocherà nella prima giornata il Gruppo Verde e, non prima delle ore 14.30, scenderà in campo ...