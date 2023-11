Sinner - Tsitsipas in dubbio | il greco salta la rifinitura Cosa può succedere

continua ad allarmare i suoi fan. Il greco ha saltato la rifinitura sul centrale anche oggi, a poche ore dalla sfida conin programma alle 14.30 . Il numero 6 al mondo anche nei ...

Sinner-Tsitsipas oggi alle ATP Finals 2023: in campo anche Djokovic-Rune, orari TV e dove vedere le partite di tennis ... Fanpage.it

ATP Finals 2023, Stefanos Tsitsipas giocherà contro Jannik Sinner: gli ultimi aggiornamenti OA Sport

Continua a rimanere in dubbio la partecipazione del numero 6 al mondo che oggi sfida l'azzurro nel primo match del torneo ...Iniziano oggi le Atp Finals a Torino e tocca subito a Jannik Sinner scendere in campo contro il greco Stefanos Tsitsipas. L’altoatesino giocherà il suo match d’esordio alle 14.30, salvo ritardi del do ...