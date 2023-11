Sinner - Tsitsipas in dubbio | il greco salta la prima rifinitura Cosa può succedere

Iniziano oggi le Atp Finals a Torino e tocca subito a Jannikscendere in campo contro il greco Stefanos. L'altoatesino giocherà il suo match d'esordio alle 14.30 , salvo ritardi del doppio tra Dodig - Krajicek e Gonzalez - Molteni previsto ...

TORINO - Le Nitto ATP Finals sono pronte ad accogliere Jannik Sinner, atteso con ansia dal pubblico di Torino per il match d'esordio di oggi (domenica 12 novembre) contro il numero 6 al mondo ...In attesa di vederlo domani in campo per le Nitto ATP Finals, Jannik Sinner ha già fatto parlare di sé. Questa volta però c'entra poco lo sport, ma più la moda, qualcosa che il tennista… Leggi ...