Sinner | grande vittoria a Torino | battuto Tsitsipas tra cori e applausi

(Di domenica 12 novembre 2023) Non poteva esserci esordio migliore per Jannikalle Atp Finals 2023. Oggi, domenica 12 novembre, l'azzurro, nella sessione pomeridiana che inaugurava la settimana del torneo riservato agli 8 migliori giocatori della stagione, hanettamente in 2 set il campione greco Stefanos...

Un successo diimportanza, che consente adi indirizzare il girone nel miglior modo possibile, verso l'obiettivo delle semifinali . Un traguardo che potrebbe essere già raggiunto nella ...

Sinner apre le Atp Finals alla grande: netta vittoria contro Tsitsipas Il Sole 24 ORE

Atp Finals, è subito grande Sinner a Torino: Tsitsipas battuto ... Il Fatto Quotidiano

Torino - Esordio vincente per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino: l'altoatesino numero 4 del ranking si e' imposto in due set sul greco Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4, in un'ora e 25 minuti di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...