Simone Galluzzo assente ad Amici 23 | ecco per quale motivo | la decisione della sua squadra

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 12 novembre 2023)nella puntata di23 registrata il 9 novembre: per? Il ballerino non è stato coinvolto nelle sfide perché è stato messo in pausa dalla suatutti i dettagli.23,perIldietro la pausa diè che le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.