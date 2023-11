Show di Beppe Grillo | “Ho fallito” E poi su Di Maio…

(Di domenica 12 novembre 2023) In un’apparizione televisiva dopo un silenzio di nove anni,, il fondatore del Movimento 5 Stelle, è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa” sul canale Nove.ha aperto il suo intervento con un quasi mea culpa, affermando: “Sono qui per sapere chi sono io. Io ho peggiorato il Paese, non c’è battuta – tutti quelli che ho mandato a fancu… sono al governo”. Nonostante la critica autocritica, ha difeso le conquiste del suo movimento, soprattutto in campo ambientale, ma ha espresso frustrazione per gli insulti ricevuti sui social media. Il discorso diè stato interrotto quando ha tentato di affrontare la vicenda giudiziaria che coinvolge suo figlio, e l’avvocata Giulia Bongiorno, membro del parlamento per la Lega, che difende la ragazza accusatrice. Fazio ha bloccato ...

Grillo torna da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. E lo fa come se fosse unoteatrale, in piedi, come una stand up comedy. Il conduttore più volte lo invita a sedersi. Alla fine ci ...

Beppe Grillo in tv: dagli show anni 80 alle interviste, dopo quasi ... la Repubblica

Che tempo che fa, Beppe Grillo show: 'Ho peggiorato l'Italia' Adnkronos

Beppe Grillo da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove: « Sono il peggiore Sì, sono venuto a dirvelo. Io ho peggiorato questo Paese». Sono queste le prime parole ...Beppe Grillo torna in tv a quasi 10 anni dalla sua ultima intervista: ospite della puntata di 'Che tempo che fa', in onda sul Nove e in streaming su discovery+ preceduto alle 19.30 ...