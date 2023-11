Shoei EICMA 2023 le novità DDS Neotec 3 e GT-Air 3

MODULARE TOURING Dallo stand2023 Fabian Narizuka, Country Manager Italia di, ci presenta due importanti novità 100% made in Japan: il modulare Neotec 3 , evoluzione e sostituto del precedente Neotec 2, dalle ...

Nuovi DDS Shoei Neotec 3 e GT-Air 3 EICMA

EICMA 2023: le nostre imperdibili della kermesse milanese Motori360.it

Il brand del Gruppo Cellularline svela i nuovi prodotti di comunicazione, ma anche custodie impermeabili e faretti Led resistenti ad acqua, ruggine e polvere ...It’s the latest addition to Shoei’s MM93 Collection in collaboration with Marc Marquez. Shoei is one of the most respected helmet brands in the world, and has a wide array of helmets covering all the ...