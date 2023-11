Serie C NOW girone C 13esima giornata torna a vincere il Crotone in casa contro il Monterosi ultimo in classifica

(Di domenica 12 novembre 2023)1 Marcatori: 17° Crialese, 33° Bittante, 94° Bruzzaniti(3-5-2): Dini, Leo, Loiacono, Bove, Tribuzzi, Petriccione, Felippe (Jurcec), D’Ursi (Bruzzaniti), Crialese (Pannitteri), Tumminello, Vuthaj (Gomez). All. Zauli(3-5-2): Mastrantonio, Sini, Altobelli, Piroli, Bittante, Parlati, Mbende, Fantacci (Silipo), Prediani (Di Renzo), Vano (Ekuban), Palazzino. All. Taurino Arbitro: Enrico Gemelli di Messina Ass. Domenico Russo diTorre Annunziat Edoardo Maria Brunetti di Milano Quarto giudice: Domenico Mascolo (Castell. di Stabia) Ammoniti: Mbende, Frediani, Fantacci, Piroli Angoli: 5 a 3 per ilRecupero: 1 e 5 minuti Spettatori: 3.893 incasso euro 13.162,69 Il commento post partita del tecnico Lamberto Zauli: “la partita abbiamo provato a farla ...

... fissata alle 18:30 allo stadio 'Domenico Monterisi' e valida per la tredicesima giornata del girone C del campionato2023/24. La compagine di casa deve fare a meno di Sainz - Maza, ...

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 12a Giornata: Palinsesto e ... Digital-Sat News

Serie C NOW, 13ª giornata: Crotone-Monterosi Tuscia 2-1 F.C. Crotone

Poco più di mezz'ora al fischio d'inizio di Cerignola-Catania, sfida valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, in programma alle ore 18.30 allo stadio "Domenico ...Il turno valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Now - Girone C, disputato tra Crotone e Monterosi Tuscia se lo aggiudicano i calabresi con il punteggio di 2-1. Il Crotone, sin ...