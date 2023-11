Serie A1 basket 2023 2024 | Venezia batte nel finale una stoica Brindisi

(Di domenica 12 novembre 2023) Concluso il bellissimo match tra, valido per la settima giornata del campionato diA1 di. La squadra di casa si è imposta nelcon il punteggio di 79-71. Grande equilibrio tra le due squadre, con l’Happy Casa che ha tirato fuori gli artigli dal primo minuto. Al 6?sta sovrastando i giocatori del, 12-20. A fine primo quarto la squadra di Sakota chiude in vantaggio con il punteggio 21-24. Nel secondo quarto parte ancora forte, salvo poi farsi recuperare dalla formazione di casa. Al 14?gioca con un’intelligenza tattica notevole, 29-32.sale di livello al 18?, 41-34. Si va al riposo sul ...

Il quintetto iniziale del Monferratosi compone di Kelly, Calzavara, Pepper, Zucca e ...di bombe di Latina che con Romeo e Parrillo prova la prima fuga di giornata. Si iscrive a referto ...

Reggio Emilia-Estra Pistoia: il tabellino LIVE PistoiaSport

Basket: Milano perde a Scafati, Sassari piega Trento - Sportmediaset Sport Mediaset

Ancora un finale tutto da vivere da lottare ma ancora una vittoria per la GVM Virtus Roma 1960 che conquista dopo la trasferta di Cagliari (e prima della trasferta di Viterbo), la vittoria lontano da.L’Umana Reyer Venezia torna alla vittoria in campionato vincendo contro l’Happy Casa Brindisi. I pugliesi cercano subito di mettere in ritmo i loro versatili lunghi Laszewski e Bayehe mentre i padroni ...