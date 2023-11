Serie A | il Bologna cade a Firenze | si ferma la striscia di 10 giornate di imbattibilità

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilcontro la Fiorentina per 2-1. Decisivo il gol di Nico Gonzalez su rigore, dopo la rete in apertura di Bonaventura e la risposta di Zirkzee nel primo tempo. Siladidella squadra di Thiago Motta, che durava da 10 partite consecutive. Era dalla prima giornata che ilnon perdeva, dal ko casalingo 2-0 contro il Milan il 21 agosto. Prima della sconfitta di oggi i pareggi con Juventus, Verona, Napoli, Monza, Inter, Sassuolo e le vittorie con Cagliari, Empoli, Frosinone e Lazio. Resta ottimo il cammino dei rossoblù, che ora sono al settimo posto a 18 punti subito dietro la Fiorentina, a 20 punti e appaiata all’Atalanta. SportFace.

