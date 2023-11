Sequestrate 20 tonnellate di alimenti importati dalla Cina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Può essere certamente definita come tra le la più imponenti operazioni che la nostra ASL abbia mai realizzato a garanzia della sicurezza alimentare”. Non ha alcun dubbio il direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, nel descrivere il lavoro portato a termine dalle donne e dagli uomini dell’Area Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione. Sotto la lente del personale ASL le aree tra Gianturco e corso Novara, con 23 dirigenti veterinari, 6 tecnici della prevenzione e 4 tecnologi alimentari a lavoro per ispezionare 5 rivendite e altrettanti depositi annessi. Un lavoro che ha portato al sequestro preventivo di 20di prodotti alimentari di varie tipologie, prevalentemente confezionati (essiccati, trasformati, congelati), tra i quali: carni e prodotti a base di carne, prodotti della pesca e dell’acquacoltura, prodotti ...