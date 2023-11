Selvaggia Lucarelli | come ha reagito all’eliminazione di Ricky Tognazzi | l’incubo di Simona Izzo – VIDEO

(Di domenica 12 novembre 2023) Ballando con le Stelle ha visto ieri sera il suo primo eliminato dell’edizione. Dopo quattro puntate, a lasciare per il momento lo show di Rai1 è statoha? Anche ieri, la giurata e l’ormai ex concorrente hanno avuto un battibecco piuttosto acceso, durante il quale ovviamente si è inserita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi eliminato. La reazione di Selvaggia Lucarelli: «Adesso Simona Izzo...» leggo.it

Ballando con le stelle, Ricky Tognazzi eliminato: Selvaggia Lucarelli 'colpisce' Adnkronos

"Perché c’è stato un periodo etero", ha sottolineato Selvaggia Lucarelli ridendo. Quando nel 2021 Lauri partecipò a Ballando ancora non aveva fatto coming out e ufficialmente era ancora legato alla ...«Dopo 25 anni che non ci vedevamo, lei mi ha detto: "Preferivo non incontrarti prima del programma». Questo avrebbe affermato Selvaggia Lucarelli stando a quanto dichiarato da ...