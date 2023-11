Se vieni al mondo alla fi ne degli anni ' 70 | complice un concerto di Lucio Dalla | l' ossessione musicale è scritta da subito nel tuo destino E non importa se la passione ti conduce a vivere qualche trauma pre-tecnologico

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 novembre 2023) L’essere natifine del 1979 ha rappresentato un indiscusso privilegio per chi, come me, ha avuto la fortuna – pare – di essere concepito dopo la tappa di Reggio Calabria di una tournée dimese prima che lui e De Gregori partissero per il tour di Banana Repubblic., lo splendido omaggio di GiMorandi e Claudio Santamaria a Bologna ...