Se il Napoli batte l’Empoli De Laurentiis potrebbe interrompere la sua presenza costante a Castel Volturno Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) È dal 12 ottobre, cioè da quando il presidente De, stufo delle deludenti prestazioni del, delegittimò in pubblico alla Luiss il tecnico Rudi Garcia, che il patron azzurro seguemente la squadra. In quel periodo il presidente provò concretamente a sollevarlo dal suo incarico sostituendolo con Antonio Conte. Il no di Conte però cambiò le carte in tavola e Alloa il patron azzurro decise di sedersi al tavolo anche lui per tutelate i suoi interessi. È un mese dunque che Depresiede a tutti gli allenamenti del, alle partite, alle cene e soprattutto entra in tutte le decisioni che riguardano il suo club, anche quelle strettamente tecniche che non lo riguarderebbero. Ma se ilvincesse oggi forse il presidente allenterebbe la mano, come scrive ...