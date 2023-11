Sciopero dei trasporti venerdì 17 novembre | Lega attacca | “Basta capricci di Landini” Che replica | “Noi rispettiamo le regole”

La Lega va a testa bassa contro lodi Cgil e Uil proclamato per il prossimo venerdì. E attacca Landini. "Milioni di italiani non possono essere ostaggiocapricci di Landini che vuole organizzarsi l'ennesimo weekend lungo", ...

La Lega va a testa bassa contro lo sciopero di Cgil e Uil proclamato per il prossimo venerdì. E attacca Landini. «Milioni di italiani non possono essere ostaggio dei capricci di Landini che vuole ...Sciopero del 17 novembre, Maurizio Landini (CGIL) risponde all'attacco della Lega: "Salvini pensa al suo weekend lungo, non ha mai lavorato in vita sua. Ci vuole rispetto per i lavoratori che non ...