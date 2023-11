Sciopero 17 novembre | Landini | “Salvini non ha mai lavorato | pensa al suo weekend”

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – “Forse, che in vita sua non ha maial suo”. Il segretario generale della Cgil Maurizio, a ‘In Onda’ su La7, attacca Matteo. Il leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha criticato le modalità delloindetto per venerdì. “Capisco il nervosismo, in campagna elettorale hanno raccontato che avrebbero aumentato gli stipendi, cancellato la Fornero, che avrebbero fatto funzionare meglio questo Paese. Di tutto questo non c’è traccia”, dice. “Bisognerebbe avere rispetto di un diritto sancito dalla Costituzione: quelli che sciopereranno tengono in piedi questo Paese e pagano le tasse, sono i pensionati che hannouna vita. ...