Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2023 2024 | la classifica generale aggiornata dopo slalom domenica di Levi

(Di domenica 12 novembre 2023) Ladelladeldi sciil secondostagionale sulle nevi finlandesi di. Mikaela Shiffrin sfrutta al meglio l’error di Petra Vlhova nella seconda manche e, oltre a conquistare il suo primostagionale, riesce anche a prendersi la vetta dellaproprio davanti alla slovacca. Resiste in top-10 Federica Brignone, mentre entra in top-20 una bravissima Martina Peterlin. Di seguito la. LA1. Mikaela Shiffrin USA 190 2. Petra ...

C'è ancora Petra Vlhova davanti a tutte. Come nello slalom di ieri, quando ha lasciato tutte le avversarie a distacchi abissali , la slovacca è la più veloce nella prima manche sulla Levi Black. ...

L'Italia dello slalom proprio non c'è: nel Levi bis passa solo Peterlini (28^), quanto lavoro da fare... NEVEITALIA.IT

Open Fiber, principale operatore italiano per la realizzazione delle reti in fibra ottica, ha rinnovato l’accordo con Cervino Spa in occasione della Coppa del Mondo di sci alpino Matterhorn Cervino ...Partiva a uovo, imitando lo spazzaneve dello sci alpino, ma le ambizioni erano come al solito grandi. E sotto la guida del marito si allenava, trainata dello scafo dell’amico Loriano Natali, per ...