Schlein riempie la piazza e colpisce Meloni | “Vuole comandare | non governare”

ROMA Non poteva che finire così, con Bella Ciao cantata a squarciagola sul palco, Ellyallacciata a una trentina di ragazzi delle giovanili, "la piazza dell'orgoglio democratico" che in un freddo pomeriggio di novembre si ritrova in piazza del Popolo proprio dove Giorgia ...

Schlein riempie la piazza e promette lo scatto: «Da qui parte l ... Domani

“Siamo l’alternativa a Meloni”. Schlein riempie piazza del Popolo e rilancia il Pd Il Foglio

Certainly! Here are the points you requested for the Italian news article: 1. Italy implements new measures to boost green energy and combat climate change. 2. The government announces plans to invest ...La leader raduna a Roma 50.000 persone. “Meloni ha tradito le promesse. A lei interessa solo comandare”. La premier: “Più potere ai cittadini” ...