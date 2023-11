Schianto mortale a Cagliari | sparito il ragazzo che guidava l’auto | era senza patente

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 novembre 2023) Verso le 4 del mattino la Bmw con quattro amici a bordo è finita contro il guard rail: morto sul colpo il 32enne che viaggiava nel sedile del passeggero, ricoverati in gravi condizioni gli altri due Incidenteall’alba alle porte didove, sulla Statale 387 all’altezza di Soleminis, un giovane di 32 anni ha perso la vita e altri due sono rimasti gravemente feriti in uno. Erano le 4 del mattino quando una Bmw con quattro giovani a bordo, guidata da un, è finita contro il guard rail lungo la strada che collegaa Dolianova. Per Daniele Picciau che viaggiava nel lato passeggero l’impatto è stato troppo violento: è morto sul colpo. Nel sedile posteriore c’erano il 28enne proprietario dele un ...