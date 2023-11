Schianto frontale tra due mezzi | coinvolte sei persone | tre sono bambini

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 12 novembre 2023)tra due auto ieri sera intorno alle 23.30. Per cause ancora da accertare duesiscontrati frontalmente. Racconta Rai News come “su una c’erano una coppia e un bambino piccolo, sull’altra i genitori e due figli minorenni. All’origine delci sarebbe l’invasione da parte di uno dei veicoli della corsia opposta. L’impatto ha completamente distrutto i. Ad avere la peggio un 51enne che, a causa delle lesioni riportate, è stato trasportato al “Bufalini” di Cesena”. >“Frattura alle costole”. Ballando con le stelle, concorrente a rischio abbandono: “Dolore fortissimo”. La situazione “Dove non sarebbe comunque in pericolo di vita. Lesioni di media gravità per i duepiù grandi e per gli altri adulti.”. Loè avvenuto a ...