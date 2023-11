Scherma | quinto posto per le spadiste azzurre a Legnano Vince l’Ucraina

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Il primo appuntamento della Coppa del Mondo di spada femminile si chiude senza podi per l’Italia. Dopo l’individuale di ieri anche nella gara a squadre odierna il quartetto azzurro comda Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio si è fermato nei quarti di finale per mano del. Proprio le ucraine hanno poi conquistato la vittoria in una finale che si è decisa all’ultima stoccata contro la Corea del Sud con il punteggio di 41-40. Sul podio ci è poi salita anche la Polonia, che ha battuto Hong Kong nella finalina per il terzoper 45-34. Come detto l’Italia si è fermata poco prima della zona medaglie. Lesi sono arrese alcon il punteggio di 45-36 al termine di una sfida che ha sempre visto leinseguire fin dai primi ...