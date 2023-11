Scherma | Coppa del Mondo spada maschile | gli azzurri conquistano l’argento a Berna

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Ladeldi, in scena a, regala un grande secondo posto alla Nazionale italiana. Il quartetto composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara ha avuto la meglio contro Macao nei 32, imponendosi 45-12. La formazione italiana ha poi incontrato l’Ucraina, battendola 45-27 e conquistando un posto tra i primi otto. Durante i quarti, l’Italia ha avuto agguantato la vittoria contro l’Egitto grazie a un combattuto 36-32. Infine, in semifinale glihanno piegato l’Ungheria per 45-37. In finale, l’oro è andato alla Francia, che hanno vinto 41-37. SportFace.