Scherma | Coppa del Mondo | l’Italia trionfa nel fioretto

(Di domenica 12 novembre 2023) È grande Italia nelle prove a squadre maschili della tappa inaugurale delladeldi. Ad Istanbul, in Turchia, il poker composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Filippo Macchi vince la gara di: gli azzurri si impongono, in ordine, su Ucraina...

Si chiude con una medaglia di bronzo la spedizione italiana ad Algeri , sede della tappa didel Mondo di2023/2024. Sulla pedana algerina infatti è arrivato il terzo posto della squadra di sciabola maschile composta da Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo , ...

Il primo appuntamento della Coppa del Mondo di spada femminile si chiude senza podi per l'Italia. Dopo l'individuale di ieri anche nella gara a squadre odierna il quartetto azzurro composto da Rossell ...La sciabola maschile azzurra conclude al terzo posto la prima prova di Coppa di Mondo ad Algeri. Un podio significativo per l'Italia, che ottiene punti davvero importanti in ottica qualificazione olim ...