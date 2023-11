Scherma | Coppa del Mondo 2023 2024 | 5°posto per la spada femminile a squadre a Legnano

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Non va oltre il quinto posto l’Italia della, dove è andata in scena la prima tappa didel. Il team composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio ha iniziato la prova acon la vittoria negli ottavi di finale contro il Canada per 35-25, ma nei quarti è arrivata la sconfitta contro l’Ucraina per 45-36. Nel tabellone valevole per decidere i piazzamenti, la squadra del CT Dario Chiadò ha battuto prima la Francia e poi la Cina, chiudendo con una quinta posizione piazza che dà comunque punti preziosi per la Qualifica Olimpica a Parigi. SportFace.