“Scandaloso!” | Serie A | attacco durissimo dell’allenatore in diretta

(Di domenica 12 novembre 2023) Ivan Juric, allenatore del Torino, non ha lasciato passare un avvenimento cruciale del match contro il Monza:nel post. L’anticipo delle 20:45 di Monza-Torino, valevole per la dodicesima giornata diA, ha fatto molto discutere: a fine partita lo sfogo di Juric. La sfida si è conclusa 1-1: al 55esimo minuto è arrivata la rete dei granata che ha sbloccato il match con Ilic che, assistito da Duvan Zapata, ha lasciato girare il suo sinistro beffando Di Gregorio; al 65esimo pronta la reazione dei ragazzi di Palladino che si aggrappano ai gol di Andrea Colpani. Il “Flaco”, così soprannominato, ha siglato il suo sesto gol in campionato ed ha festeggiato la sua prima convocazione in Nazionale: Luciano Spalletti, infatti, non è rimasto a guardare ed in un momento del genere ha ritenuto necessario riunire i calciatori più ...

Calcio 2023 - 2024A Tabellino partita Sassuolo - Salernitana Squadra in casa Sassuolo Squadra avversaria ... non ha mai chiamato un fallo a favore di ikwuemesi ma nel complesso è stato'...

Juric: "Gineitis in lacrime. Su Lazaro rigore scandaloso anche se non cade" Tuttosport

Torino, Juric: "Rigore netto su Lazaro, scandaloso non darlo. Col Monza non siamo fortunati..." TUTTO mercato WEB

Non so com’è la regola, a me sembra scandaloso non averlo dato ... L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Monza-Torino L’episodio chiave della ...Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Il Torino ha chiesto un rigore: “Non so come è la regola, ma l’ho rivisto ed è scandaloso. L’anno scorso per un episodio simile abbiamo ricevuto le scuse ...