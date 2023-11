Scandalo ad Amici 23 | Petit accusato di plagio dopo aver vinto la gara di scrittura

(Di domenica 12 novembre 2023) Nella recente puntata di23, il cantanteè stato premiato da Giordana Angi per la sua performance, vincendo la competizione di, ma un dettaglio controverso è emerso grazie agli utenti attenti del web: la frase chiave che hantito la vittoria all’allievo di Rudy Zerbi non era originale, ma proviene da un altro brano. Questa scoperta ha sollevato interrogativi sull’autenticità del talento dell’artista e sulla validità del giudizio espresso dalla giuria.23:trionfa nelladi song writing Durante la puntata di23, i concorrenti, Mida e Holy Francisco hanno dovuto riadattare canzoni esistenti. L’allievo di Rudy Zerbi ha scelto “Parlami” di Fasma, modificandola con strofe dedicate a sua ...

Le società evolvono e non vedo unoche ci siano altre forme di famiglia. Al di là delle ... la comicità di Sordi e Verdone, questi sono i miei modelli di riferimento, e poi i miei, dalle ...

Scandalo in TV: Mediaset sfida Heather Parisi dopo le sue rivelazioni su Amici! Giuseppe Brescia

Frederik di Danimarca, paparazzato a Madrid con un'ex modella ... OGGI

CITTÀ DEL VATICANO Ma una persona transgender può essere battezzata E il figlio di una coppia omosessuale, nato con la maternità surrogata La risposta ufficiale del Dicastero per la Dottrina della f ...Oggi Silvia parlerà davanti ai giudici per la prima volta, risponderà alle domande del pubblico ministero Oggi Silvia parlerà davanti ai giudici per la prima volta, risponderà alle domande del pubblic ...