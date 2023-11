(Di domenica 12 novembre 2023) Si è conclusa una lunghissima (e durissima, per certi versi) seconda giornata aglidi scena in Montenegro, a Budva. Ancora tanti gli argomenti di cui discorrere, a partire dal fatto che Magnus, con il Nero, va vicino a finire dentro una rete di matto contro Valentin Dragnev. Alla fine il numero 1 del mondo conserva almeno il mezzo punto, ma la Norvegia deve cedere per 2,5-1,5 a causa dellain quartaera di Lars Oskar Hauge contro Felix Blohberger. Al netto di questo confronto, e di altre partite di alto livello (Vitiugov-Navara, vinta dal russo che gioca ora per l’Inghilterra sul ceco, e Saric-Martirosyan tra le altre; Inghilterra-Repubblica Ceca e Croazia-Armenia sono comunque finite sul 2-2), è l’a far sì che la giornata finisca ...

... dal momento che le regole degliconcedono solo al cavallo il potere di scavalcare tutte le ...elencati a rendere particolarmente salda la figura del capo del governo in parecchi Paesi, ...

Scacchi, Europei a squadre 2023: Italia Open sconfitta dalla Serbia, donne vincenti con l'Islanda. Carlsen, che rischio! OA Sport

Ding Rivela I Motivi Della Sua Assenza, Tornerà Nel 2024 Chess.com IT

Va in archivio anche la quinta giornata di regate ai Campionati Europei Open 2023 di Nacra 17, evento di qualificazione olimpica continentale (in palio una sola quota per Parigi 2024 tra i Paesi non a ...Si sono aperti oggi a Budva, in Montenegro, gli Europei di scacchi a squadre per l'edizione 2023. Diverse le note importanti che arrivano da questo evento, due quelle fondamentali. Una è l'assenza, ne ...