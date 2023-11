Sapete come ci si lasciava nell’antica Roma? Il racconto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023) Vi siete mai chiestici si? Da sempre le abitudini degli antichini in materia di amore, nozze e sesso affascinano e suscitano curiosità nell’uomo contemporaneo. Oggi vogliamo svelarvi diverse curiosità sulle abitudini in vogaper quanto riguarda i rapporti interpersonali e le relazioni amorose. Giulio Cesare e lo scandalo della seconda moglie Pompea L’ultimo dittatore diCaio Giulio Cesare fu un grande latin lover. Ebbe tre mogli e un gran numero di amanti. La sua prima consorte fu la bella e ricca Cornelia, dalla quale ebbe l’amata figlia Giulia, data in sposa per motivi politici a Pompeo. Tra le amanti di Cesare figurano Tertulla, moglie di Crasso, e Muzia, moglie di Pompeo, ma la sua ...