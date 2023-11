Sanremo Giovani 2023 | Tancredi in gara | si giocherà un posto all’Ariston

Nella giornata di sabato 11 novembre, Amadeus aveva annunciato i primi 8 finalisti di. L'elenco di coloro che prenderanno parte alla serata del 19 dicembre , tuttavia, non è ancora completo. Agli 8 artisti annunciati se ne aggiungeranno 4 provenienti da Area, ...

Un motivo in più per non perdere Saremo Giovani quest’anno: in gara c’è anche Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, classe 2001 e, soprattutto, molisano di Isernia. L’appuntamento è fissato per il prossi ...Alex Wyse non è tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani. Sui social, l'ex Amici ha reagito all'esclusione: ecco come.