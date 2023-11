Sanremo Giovani 2023 | Tancredi in gara | si giocherà un posto all’Ariston

Nella giornata di sabato 11 novembre, Amadeus aveva annunciato i primi 8 finalisti di. L'elenco di coloro che prenderanno parte alla serata del 19 dicembre , tuttavia, non è ancora completo. Agli 8 artisti annunciati se ne aggiungeranno 4 provenienti da Area, ...

Sanremo Giovani, Amadeus ha scelto i primi 8 finalisti, dai Santi Francesi a Clara di «Mare fuori» Corriere della Sera

Chi sono i primi otto finalisti di Sanremo Giovani Rai Storia

Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, ha presentato il suo nuovo singolo “Stupidi ragazzi”. “Il pezzo fa una riflessione su esperienze autobiografiche – ha raccontato al Corriere della Sera ...Un motivo in più per non perdere Saremo Giovani quest’anno: in gara c’è anche Lorenzo Iavagnilio, in arte Lor3n, classe 2001 e, soprattutto, molisano di Isernia. L’appuntamento è fissato per il prossi ...