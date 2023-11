“Sanchez traditore” | esplode la rabbia nelle città spagnole dopo l’amnistia ai separatisti catalani

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 novembre 2023) La presse parla di “folla oceanica”. Al grido di “” oltre centomila persone hanno manifestato domenica in Spagna contro la prevista amnistia per iè stata promessa dal primo ministro ad interim a due partiti, per assicurarsi il loro sostegno per un altro mandato di quattro anni, che dovrebbe essere confermato nei prossimi giorni. I partecipanti alla più grande manifestazione di Madrid brandivano cartelli con le scritte “No al, sì alla Costituzione” e “Sánchez”. I rappresentanti del più grande partito di opposizione, il Partito Popolare, di orientamento conservatore (Pp), hanno sostenuto che la democrazia in Spagna è in pericolo. Folla oceanica ...