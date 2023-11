Sampdoria | Pirlo | “Grande partita e grande vittoria | trovata la quadra”

(Di domenica 12 novembre 2023) Intervenuto nel post, Andreaha commentato la bellacollezionata dallain casa del Modena per 0-2

(4 - 3 - 2 - 1) : Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira;... Allenatore:.

La Sampdoria sbanca Modena: seconda vittoria di seguito per gli uomini di Pirlo Giornale di Sicilia

Social, Sampdoria messaggio carico di entusiasmo per Ronaldo Vieira che sul suo account ha voluto ringraziare i tifosi Una costante in casa Sampdoria è l'app ...La Sampdoria arriva alla sosta per le Nazionali con due vittorie e due belle notizie: i recuperi di Nicola Murru e Leonardo Benedetti sono quasi conclusi La Sa ...