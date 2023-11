Salta un’altra panchina in Serie B | il sostituto è… Cesc Fabregas

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 novembre 2023) Arriva un altro ribaltone nel campionato diB dopo la 13ª giornata del torneo cadetto. A sorpresa il Como ha deciso di esonerare l’allenatore Moreno Longo e laè stata affidata a. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo la vittoria sul campo dell’Ascoli. Nel complesso l’inizio di stagione del Como è stato positivo. In 12 giornate ha conquistato 21 punti ed è in piena zona playoff. Nelle ultime tre partite sono arrivati addirittura 7 punti. E’ giallo sull’esonero di Longo. Inizia l’esperienza indi, ex fuoriclasse di Arsenal, Barcellona e Chelsea. Brescia Colpo di scena al Brescia,l'arrivo di Vecchi: il motivo e il nuovo ...