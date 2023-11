Salemi e Pretelli in crisi nera La conferma social al gossip impazzito

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Nonostante le smentite di Fariba Tehrani, ci si chiede ancora se la lunga storia d'amore tra i Prelemi sia arrivata davvero al capolinea. Tutto aveva preso inizio quando Fabrizio Corona aveva svelato nel suo canale d'informazione “Dilinger News” che la storia tra i due ex vipponi era finita, accusandoli di essere una coppia andata avanti solo per hype e lavoro. Corona, peraltro, ha attaccato pesantemente Giulia, definendola una “arrampicatricee“. Di fronte a queste accuse, la madre di lei era intervenuta nella questione ed aveva pubblicato una foto insieme al genero Pierpaoloper smentire il. Tuttavia, questi scatti non sono bastati a placare le indiscrezioni. Infatti, sono arrivate due nuove conferme della. La prima da parte di Deianira Marzano, maga del ...