Sala spieghi il filo spinato

(Di domenica 12 novembre 2023) A Milano è allarme sicurezza. Direte: e grazie al cavolo, ce ne eravamo accorti. Se ne sono accorti soprattutto i milanesi, pure i vip del centro storico, molti dei quali rapinati nelle ultime settimane. In principio fu Chiara Ferragni (ricordate?) a mettere nel mirino Beppe, ora a dirsi preoccupati sono in tanti: Elenoire Casalegno, Carlos Sainz, Vieri, Saturnino, Levante, Biratore e pure Carlo Verdone, rincorso da un tizio con un collo di bottiglia in mano vicino alla stazione. “Un sacco pericolosa ‘sta città…”, sussurrano. Ed è vero. Lo era anche prima che il fenomeno dilagasse in zona centro, ma l’avrebbe capito anche un bambino che era solo questione di tempo: il degrado delle periferie, abbandonate e insicure, prima o si spande a macchia d’olio. A Quarto Oggiaro, giusto per rendere l’idea, i residenti sono costretti a mettere il...