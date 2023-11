Rush Hour 3 – Missione Parigi | chi è il gigante cinese che vediamo nel film?

Leggi su screenworld

(Di domenica 12 novembre 2023) Ildel3 –è Sun Mingming, un cestistache ha giocato in squadre di basket in USA, ha partecipato a pochi lungometraggi, ma ha saputo farsi conoscere per le sue dimensioni mastodontiche, avendo anche raggiunto vari record per l’altezza. Sun Mingming è nato in Cina, nella provincia dello Heilonjiang e ha voluto iniziare a giocare a pallacanestro a quindici anni, portandosi in breve tempo ai vertici di questo sport per la sua età. Nel 2005 si è trasferito negli Stati Uniti per provare a entrare nel NBA, ma non riesce a passare le selezioni. Dopo qualche anno ha finalmente l’occasione di giocare in svariate squadre e diventa famoso grazie alla sua altezza. Infatti è alto 2 metri e 38, sebbene abbia poi ...