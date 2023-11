Ruba una vettura e tenta la fuga | 18enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNello scorso pomeriggio, una persona ha contattato il 113 per denunciare di aver subito il furto della sua auto, nel quartiere Chiaia. La sala Operativa ha quindi predisposto un servizio mirato alla ricerca del veicolo. Poco dopo gli agenti del Commissariato Scampia, nel transitare in via Ciccotti, hanno notato l’auto segnalata con due persone a bordo e il conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale impattando anche contro un’auto in sosta fino a quando, giunto in via della Maiella, ha abbandonato l’auto neltivo di darsi allaa piedi ma è stato raggiunto e bloccato, mentre il passeggero è riuscito a scappare. Un ...