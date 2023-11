Roma | perde al Gratta e Vinci | va a casa e torna con una pistola | “Dammi tu i soldi adesso”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 novembre 2023) Dopo ore trascorse giocando al, non ha accettato di aver perso ie ha deciso di recuperarli. Così, armato di, èto nella tabaccheria didove era appena stato per rapinarla. È la storia di un uomo che, venerdì 10 novembre, ha seminato il panico in un locale in zona Aurelio, davanti allo stupore dei testimoni. L’uomo avrebbe trascorso diverso tempo nella tabaccheriando centinaia dima in nessun caso la fortuna gli avrebbe sorriso. Sarebbe quindito aper ripresentarsi, in un secondo momento, di nuovo nel locale, intimando al proprietario di versargli l’intero incasso della giornata. Gioca ale ...