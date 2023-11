Roma | Mourinho | arbitro a senso unico | Pedro può fare nuoto

- Si sono punzecchiati a distanza, Maurizio Sarri e José. Poi l'incontro prima del derby Lazio -. " Prima della partita gli ho detto 'certo che sei veramente un rompicoglioni' e lui mi ha detto 'anche tu lo sei' però ci vogliamo bene lo stesso.

Finisce 0-0 il derby della capitale tra Lazio e Roma. Biancocelesti e giallorossi si spartiscono la posta in palio e accorciano di un punto la distanza dal Napoli, quarto in classifica e sconfitto ogg ...“Hanno giocato i giocatori che erano in condizioni, non ha giocato ovviamente pellegrini, Aouar, abbiamo giocato con tre giocatori che potevano avere gambe, cuore, testa per giocare una partita di ...