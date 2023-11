Robustellini | «Pronta a dare tutto per Inter Women! Zanetti riferimento»

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Chiara, difensore classe 2003 dell’Women, in un’vista attraverso il Matchday Programme ha parlato della sua passione per il calcio e dei suoi idoli, tra questi anche Javier. SIN DA PICCOLA – Chiaraha parlato così della passione per il calcio: «Ho sempre giocato a calcio. Fin da bambina la palla è stata la mia compagna di gioco, passavo così le giornate insieme ai miei fratelli più grandi. Sonoper la squadra, il mio punto di forza è sicuramente la perseveranza. L’anno scorso sono cresciuta molto, passando da momenti difficili come l’infortunio alla spalla e da traguardi come la prima convocazione con la nazionale maggiore e il primo gol in Serie A». PUNTI DI...