(Di domenica 12 novembre 2023)Jesse James è stato uno dei wrestler più amati della WWE nel corso della Attitude Era: in coppia con Billy Gunn,si è tolto diverse soddisfazioni e haparte della D-Generation X insieme aH, Shawn Michaels e Chyna. Negli anni, però, Jesse James si è allontanato da Stamford concedendosi uno stint in TNA prima di tornare in WWE. Il suo ritorno alla base, secondo il diretto interessato, avvenne grazie agli sforzi del suo vecchio amicoH: infatti, Vince McMahon era contrario al ritorno dell’ormai ex wrestler nella compagnia, soprattutto a causa dei suoi problemi con le sostanze stupefacenti. Nel corso del podcast Oh…You Didn’t Know?,ha ricordato la chiamata ricevuta da HHH nel ...

Roll Me Up And Smoke Me When I Die " Willie Nelson & Snoop19. We Had It All " Willie Nelson & Keith Richards 20. On TheAgain & Happy Birthday " All Sing Scheda artista: Willie Nelson TAGS ...

Road Dogg: “Triple H ha fatto molto per riportarmi in WWE nel 2011” Zona Wrestling

Road Dogg: “Non capisco perché tutti amino così tanto CM Punk” Zona Wrestling

Orange Cassidy è uno dei wrestler più apprezzati dai fan, ma non tutti riescono a comprendere un personaggio complesso come il suo.Fino al 25 novembre, giorno di Survivor Series il nome che circolerà di più nel wrestling web sarà sicuramente quello di CM Punk che sembra ormai prossimo al clamoroso ritorno in WWE dopo il burrascos ...